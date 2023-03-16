İstanbul'da sır ölüm! Genç kadın çıplak halde bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda bir evde 28 yaşındaki Nurcan G.'nin cansız bedeni bulundu. Kadının çıplak halde bulunan cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan G., iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan G.'yi çıplak ve hareketsiz halde buldu. 2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Ramazan K., "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

DHA