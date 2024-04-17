İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Bağcılar'da motosikletli iki kişi, sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletlilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken çok sayıda araca ve iş yerine kurşun isabet etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Yıldıztepe Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi sokakta ilerlediği sırada, kaldırımda bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletin sürücüsü yaralanırken arkasındaki kişi de silahla ateş ederek karşılık vermesiyle sokak ortasında çatışma çıktı. Çatışmada, kaldırımdan ateş edenlerden biri de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü D.Ş.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan 5 araca ve bir iş yerine kurşun isabet ettiğini belirledi. Çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri sokak ortasında çatışmaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerine kurşun isabet eden A.G. "Kapıda arkadaşlar ile oturuyorduk, bir anda kargaşa çıktı. Ne olduğunu biz de anlamadık, peş peşe silah sesleri gelmeye başladı. İçeriye kaçmaya başladıktan sonra kalabalıklaştı ortalık. Korktuk, Allah korudu bizi. Motosikletlinin vurulduğunu gördük" diye konuştu.

DHA