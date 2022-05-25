İstanbul'da toplu intihar girişimi! 3 arkadaş bu notu yazıp...

İstanbul Kartal'da bir evde 3 arkadaş bir intihar notu yazıp hayatlarına son vermek istedi. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul Kartal'daki evde 3 arkadaş bir araya geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde intihar etmek için buluşan 3 arkadaş, bir süre sonra aldıkları kararı uygulamak için harekete geçti.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki evden peş peşe silah sesleri yükseldi. Cemre B. ve M. B.B. silahla başlarına ateş edip kanlar içinde kalırken, evde bulunan Y.İ.B. sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler Cemre B.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı.

'TOPLU İNTİHAR' İTİRAFI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Gözaltına alınan Y.İ.B.’nin verdiği ifadesine göre, Cemre B.’in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. Y.İ.B. ifadesinde, “Biz 3 arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve M.B.B. tabanca ile başlarına ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim” dediği öğrenildi.

3 ARKADAŞIN İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI

Evde bulunan 3 kişinin de intihar notu ortaya çıktı. “Diyarbakır ve Adana’ya gömmeyin, beni M.B.B’nin yanına gömün.” diye not yazan Cemre B.’in, notunda ayrıca ailesine “Beni sevmeniz için her şeyi yaptım” yazdığı öğrenildi.

"SANA LAYIK OLAMADIM"

Ağır yaralı olan M.B.B.’nin ise notunda “Burak ağabey sana layık olamadım. Babam gibiydin. Anne ve baba sizi de çok üzdüm. Kusura bırakmayın” yazdığı öğrenildi.

"BUGÜN HAYATIMIN SON GÜNÜ"

İntihardan vazgeçen Y. İ.B.’nin mektubunda ise “Bugün hayatımın son günü, sizden tek isteğim amcamın yanına gömün. M.B.B’yi de benim yanıma, yan yana gömün” yazdığı öğrenildi.

"ASLA İNTİHAR EDECEK BİRİSİ DEĞİL, SÜREKLİ KONUŞTUĞUM, İLETİŞİMDE OLDUĞUM BİRİSİ"

Cemre B.'in adını vermek istemeyen çocukluk arkadaşı, "Ben Cemre'nin çocukluk arkadaşıyım. Beraber Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdük. Kendisi çok yaşam dolu enerjili bir insandı. Yani nasıl böyle bir şeyin başına geldi hala inanamıyorum. 3 gün önce yanındaydım. Geldim yanında erkek arkadaşı, erkek arkadaşının kuzeni de vardı. Erkek arkadaşının kuzeninin ismi Yusuf, erkek arkadaşının ismi Mehmet'ti galiba. 3 hafta önce tanıştıklarını söylediler. Birlikte şu an burada yaşadıklarını, çocuğun gidecek yeri olmadığını söyledi. 3 gün sonra da bu olay geldi yani. Daha dün de konuşmuştum. Dünden önceki gün 'Kanka bize gel bizde de kal eğleniriz' dedi. Ben de gelmek istemedim, arkadaşımlaydım. Sonra bu olay oldu işte. Asla intihar edecek birisi değil. Sürekli konuştuğum, iletişimde olduğum birisi. O çocuktan da çok hoşlanıyordu son zamanlarda. İyi birisi falan diyordu ama asla intihar etmez Cemre. O bilinçte bir insan değil. Bana kardeşim söyledi. Ben de şok oldum. Hemen geldim buraya zaten" dedi.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE TANIDIĞI BİRİSİ İÇİN NEDEN İNTİHAR ETSİN "

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Cemre zaten Milli Eğitim'e bağlı bir okulda devlet memuru olarak çalışıyordu. Asla böyle çok ciddi bir aşk yoktu böyle intihar edebilecek kadar. Sürekli konuşuyorduk zaten. Üç hafta önce tanıdığı birisi için neden intihar etsin Cemre" diye konuştu.

"YANINDAKİLERİ KESİNLİKLE TANIMIYORUM"

Cemre B.'in arkadaşı Ömer Ö. ise, "Cemre'nin yakın arkadaşıyım Kartal'dan. Cemre ile bir senedir tanışıyoruz yakın arkadaşımız sayesinde. Duydum direkt geldim, Bursa'dan geldim. Çok üzüldüm. Hayat dolu bir kızdı, yapacağını düşünmüyorum. İntihar olduğu söyleniyor. İntihar olarak geldim direkt. Olduğunu düşünmüyorum. Cemre çok hayat dolu bir kızdı. Yanındakileri kesinlikle tanımıyorum. Ben hatta tek kaldığını sanıyordum. Ev arkadaşı gittikten sonra hiç haberim olmadı yani evle ilgili durumunu bilmiyordum. Erkek arkadaşından hiç haberim yoktu. Cemre yeni kedi sahiplendi. Kedi sahiplenen bir insanın ben intihar etmek isteyeceğini sanmıyorum. Ki kedisini de seviyordu. Sırf onun için bile intihar edeceğini sanmıyorum" dedi. (DHA-İHA)