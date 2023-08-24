İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

İstanbul'da E-5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüste yangın çıktı. Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E5 Karayolu Mecidiyeköy Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.40 sıralarında bir minibüsün motor kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle minibüs adeta alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olaya ilişkin konuşan minibüs şoförü “Hemen sola çektim. Yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Boştu minibüs personel indirmiştim. Birdenbire alev aldı.” dedi.



Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

İHA