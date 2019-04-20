İstanbul'da tutuklanan Arap ajanlar suçlarını itiraf etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), iki istihbaratçının Ankara ve İstanbul’da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takiple incelemeye aldı. MİT tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edildi.

MİT’in elde ettiği bulgular üzerine, geçen pazartesi günü MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak operasyonu ile 2 BAE vatandaşı yakalandı. Sorgulanan iki ajanın, sorgularında BAE’ye çalıştıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Yakalanan kişilerden birinin Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla bağlantılı bir kişiyle telefon görüşmesi de yaptığı bildirildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin bu operasyonunun aynı zamanda, yabancı istihbarat örgütlerinin İstanbul’da yapacakları olası toplantıların engellenmesiyle ilgili olarak önemli bir mesaj da taşıdığı kaydedildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından iki şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık tarafından “Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk” suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen şüpheliler dün akşam saatlerinde Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

Ne olmuştu?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’-dan 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.





