  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da uçuşlara sis engeli... Uçaklar inemedi

İstanbul'da uçuşlara sis engeli... Uçaklar inemedi

İstanbul'da uçuşlara sis engeli... Uçaklar inemedi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamadı.

Uzun süre havada tur atmak zorunda kalan uçaklar, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Sisin etkili olduğu 1 saatlik sürede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirilirken, bir uçak ise Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Etiketler uçak sabiha gökçen havalimanı havalimanı istanbul yeni havalimanı yeni istanbul havalimanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar zirveye demirledi! İşte dolar, euro, sterlin ve altında son durum
Erdoğan için ilk ''öldü'' diyen isim tespit edildi
CHP Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
Teşkilat dizisine damga vuran sahne...
Altın fiyatları son iki ayın zirvesinde
Uzman isim açıkladı: ''Sis değil ölümcül SMOG''
MasterChef'te sürpriz eleme! Elenen isim belli oldu...
Bankalar kredi musluklarını açtı! Faiz oranları düşüşe geçti
29 Ekim'de Atatürk'ü unutan Diyanet'e, ''Anıtkabir'de Kuran okutun'' önerisi
Rusya'da SİHA paniği: ''En az 10 hava savunma sistemi lazım''