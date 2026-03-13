  4. İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: Rekor miktarda uyuşturucu ele geçiridi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Silivri' ilçesinde 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ve 80 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek kadar) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Ayrıca; Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, jandarma personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi. 

DHA

Etiketler istanbul silivri uyuşturucu hap
