İstanbul'un Esencılısı Esenyurt'ta sıradan bir gün: Çocuk polis memurunu yumrukladı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. Küçük yaştaki bir çocuk ise tarafları sakinleştirmeye çalışan polise yumruk attı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay bıçaklı kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tarafları sakinleştirmeye çalışan polise küçük yaştaki bir çocuk yumruk attı. Sonrasında ailesi, çocuğu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Polise yumruk atan çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından ise çocuk, adliyeye sevk edildi.
İHA
