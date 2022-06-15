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  4. İstediği ilaçlar yazılmayınca ortalığı birbirine kattı: Hastaneyi başınıza yıkarım

İstediği ilaçlar yazılmayınca ortalığı birbirine kattı: Hastaneyi başınıza yıkarım

İstediği ilaçlar yazılmayınca ortalığı birbirine kattı: Hastaneyi başınıza yıkarım

Dün gece öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir hastanede akılalmaz bir olay meydana geldi. Hasta yakını istediği ilaçlar yazılmayınca ortalığı birbirine kattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt’ta bulunan hastanede meydana geldi. İddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi. Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı.

"HASTANEYİ BAŞINIZA YIKARIM"
Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. 

Etiketler hastane hasta yakını
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