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İzmir Kordon'da erkek cesedi bulundu

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İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon'da çimlerde evsiz adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Kordon'da meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon'da çimlerde evsiz adamın cansız bedeni bulundu.

DHA

Etiketler izmir kordon erkek cesedi evsiz
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