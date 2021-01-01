İzmir yeni yıla da depremle girdi!

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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 olarak açıklandı.
Yerin 10,6 km derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğü ise Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 şeklinde bildirildi.
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