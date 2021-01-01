İzmir yeni yıla da depremle girdi!

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 olarak açıklandı.

Yerin 10,6 km derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğü ise Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 şeklinde bildirildi.