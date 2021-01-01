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  4. 01 Ocak 2021 09:13

İzmir yeni yıla da depremle girdi!

Son günlerde sıklıkla depremlere tanık olan ege Denizi yine bir artçıyla sallandı. Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem, hafif şiddetle hissedildi.

İzmir yeni yıla da depremle girdi!
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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 olarak açıklandı.

Yerin 10,6 km derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğü ise Kandilli Rasathanesi tarafından 3,0 şeklinde bildirildi.

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