İzmir'de 60 milyon Euro'luk akıl almaz vurgun

İzmir'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden Alman vatandaşlarını 60 milyon Euro dolandırdıkları suçlamasıyla ceza alan 67 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararın her satırı ayrı bir suçlamayla dolu.

"Suç örgütü kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan haklarında dava açılan ve 6 ay 7 gün ile 400 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan 5'i tutuklu 67 sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Haki Öncü ve heyetince hazırlanan 615 sayfalık kararda, dolandırıcıların özellikle yaşlı kişilerden seçtikleri mağdurları kandırmak için uyguladıkları yöntemlere yer verildi.

Kararda, sanıkların dolandırıcılığı nasıl gerçekleştirdiği şu şekilde anlatıldı:

"Sanıkların kurduğu çağrı merkezleri, turizm, inşaat, otomotiv gibi farklı sektörlerden firmalar altında faaliyet gösteriyor ve bilgisayar programlarını kullanarak Almanya numaralarıyla arama yapıyor. Sanıklar, İzmir'de çeşitli adreslerde kurdukları çağrı merkezlerinden Almanların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı, devlet veya banka görevlisi olarak tanıtıyor. Mağdurlara, oturdukları bölgede bazı evlerin soyulduğunu, banka kasalarındaki paraların çalındığını anlatan sanıklar, banka çalışanlarının da aralarında olduğu hırsızların yakalandığını, üzerlerinden mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı notların ele geçirildiğini söylüyor. Ev ve banka kasalarındaki paraların yakın zamanda çalınma ihtimali bulunduğunu söyleyerek mağdurları korkutan sanıklar, operasyon sürecinde paraların koruma altına alınması için kendilerine teslim edilmesine ikna ediyor. Operasyonun gizli olduğu ve kimseye bilgi verilmemesi konusunda da mağdurları uyaran sanıklar, mağdurların evleri ve banka kasalarındaki para ve değerli eşyaları kendilerini polis olarak tanıtan şebeke üyeleri tarafından teslim alıyor. Bazı mağdurlar, paraları kendilerine verilen hesaplara gönderiyor. Bazı para transferi işlemlerinde, dolandırıcılığın farkında olmayan paravan şirket çalışanları ve çocuklarının banka hesapları kullanılıyor."

Kararda, sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon euro değerindeki mal varlıklarına el konulduğu, sanıklar üzerinde 80'e yakın ev, 50 civarında lüks araç, Çeşme'de 3 otel ve paravan 11 şirketin kayıtlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Sanıklardan ele geçirilen 26 lüks saatin değerinin ise yaklaşık 22 milyon 662 bin lira olduğu tespit edildi.

Şebeke üyelerinin dolandırıcılık konusunda birbirlerini motive etmek için euro desteleriyle poz vererek görüntülü görüşmeler yaptıklarının belirtildiği kararda, bu görüşmelerden ekran görüntülerine de yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik 2020'nin Aralık ayında operasyon düzenlenmiş, Alman makamlardan gönderilen belgelerle soruşturma genişletilmişti.

Farklı tarihlerde gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan 181 sayfalık iddianamede 25 Alman vatandaşı mağdur sıfatıyla yer alırken 24 farklı eylem belirlenmişti.

"Suç örgütü kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan haklarında dava açılan 5'i tutuklu 67 sanık, 400 yıl 6 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Sanıklara verilen idari para cezası da 478 milyon 393 bin 396 lirayı bulmuştu.

Sanıklardan elde edilen para, ziynet eşyaları, saatler, menkul ve gayrimenkuller, şirket ve oteller ile banka kasalarında bulunan ve dolandırıcılık suçundan elde edildiği MASAK raporlarından tespit edilen para, altın, lüks saatler ve ziynet eşyalarının euro karşılıkları dikkate alınarak karar kesinleştiğinde müştekilere ve yargılama sürecinde vefat eden bazı müştekilerin yasal mirasçılarına ayrı ayrı iadesine karar verilmişti.