İzmir'de dehşet! Annesini öldürdü, ifadesi tüyler ürpertti

İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki B.Ç., tartıştığı annesini başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra babasının yanına giderek cinayeti itiraf etti. Eve giden babanın ihbarı üzerine B.Ç., gözaltına alındı. B.Ç.'nin ifadesinde ''İçerisine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım'' dediği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi F.Ç. (43) ile tartışmaya başladı. Yaşanan gerginliğin ardından B.Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir işyerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve dönen H.Ç., eşini yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu saptanan F. Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi, şüpheli B.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerin ardından F. Ç.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Ç.'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi.

"İÇERİSİNE GİREN CİNİ SEHPA İLE VURARAK ÇIKARDIM"

Gözaltına alınan B.Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. B. Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

KIZI DA YANGINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan F.Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken F.Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. F.Ç.'nin, oğlu B.Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA