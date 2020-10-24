İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları...

Olay, saat 15.00 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/1 Sokak'ta meydana geldi. Özge ve Halil Şeker (29) çiftine ait müstakil bir evin üzerine, büyük bir gürültüyle yamaçtaki kaya parçaları düştü. Kayalar, evin banyo kısmının çatısından içeri girdi. Bu sırada banyoda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çiftin 6 yaşındaki oğlu İbrahim Poyraz Şeker'in, olaydan hemen önce banyodan çıktığı öğrenildi.

'BİRDEN YER SARSILMAYA BAŞLADI'

Olaydan 5 saniye önce oğlu İbrahim Poyraz'ın evin banyosunda olduğunu belirterek, "Ben 5 aylık hamileyim. Olay sırasında evde komşularımız vardı, biz balkonda otururken çocuklar da odada oyun oynuyordu. Birden yer sarsılmaya başladı ve kayalar evin içine girdi. Ben çocuğum içeride kaldı zannettim. Korkudan kendimi kaybedip banyoya girdim ve molozları kaldırarak çocuğumu aramaya başladım. Sonradan dışarıda olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadım. Allah bana onu 5 saniyeyle bağışladı. Geçen senelerde aynı olay başka bir komşumuzun başına geldi. Bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.