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İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü

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Denizli'de izne gelen asker, eğlence mekanı çıkışı tartıştığı 5 kişilik grup tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü. Kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı M.Y. ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Y., ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Olayın ardından, kavgaya karışan S.A., H.B.C., E.B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., H.B.C. ve E.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Y.’ye saldırdığı, yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Y.’ye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor.

Denizli'de izne gelen asker, eğlence mekanı çıkışı tartıştığı 5 kişilik grup tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü. Kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA

Etiketler Denizli asker bıçaklama kavga
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