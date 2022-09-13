Jandarmanın durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 3 şarjör ile 105 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA