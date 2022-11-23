Kader şaka kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki Kader Y.'nin av tüfeğiyle vurulması sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan sevgilisi Yusuf Can B.'nin (18) ifadesi ortaya çıktı. B.'nin, boş olduğunu düşündüğü tüfeği şaka yapmak için Kader'e doğrultup, tetiğe bastığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Açık lise öğrencisi Kader Y., pazar günü Keçiören'deki Ovacık Mahallesi'nde boş arazide sevgilisi Yusuf Can B.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Y.'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Can B. ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can B. tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Yusuf Can B.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. B.'nin, Kader Y. ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi.

Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten B.'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp Kader’e doğrultup, şaka yapmak için ‘Aşkım bakar mısın?’ diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.

SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİ: PATLAMA SESİYLE ARKAMA DÖNDÜM, KADER'İ YERDE GÖRDÜM

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader’i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA