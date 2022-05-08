  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kadınlar tuvaletinden sapık çıktı! Onlarca kadını görüntülemiş

Kadınlar tuvaletinden sapık çıktı! Onlarca kadını görüntülemiş

Kadınlar tuvaletinden sapık çıktı! Onlarca kadını görüntülemiş

Muğla'da kadınlar tuvaletinde çekim yapan kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin cep telefonunda 100'e yakın kadının fotoğrafı bulundu.

Muğla'da, Menteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S., (27) gözaltına alındı. Cep telefonu galerisinde 100'e yakın kadının fotoğrafı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda 100'e yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı. 

Etiketler sapık tuvalet kadınlar tuvaleti gizli çekim görüntü fotoğraf video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alkollü kadın polis memuru ortalığı karıştırdı: Kaç para istiyorsunuz aç köpekler
Gözler Kabine toplantısında: İşte masadaki proje...
Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları: İşte ünlü isimler ve anneleri
Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu! İlçe başkanı gözaltına alındı: Özdağ'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Kazanıyoruz
Anneler Günü'nü unutmadı: Google'dan Anneler Günü'ne özel doodle
Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türkiye'den gitti: Yeni hayatıyla şaşırttı
TEM’de zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Konser kıyafetiyle gündeme gelen Hande Yener: Çılgınlığı seviyorum
Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu