Kahramanmaraş'ta aile faciası! Oğlunu öldürüp, intihar etti

Kahramanmaraş'ta, 52 yaşındaki emekli öğretmen, sürekli kendisinden tehditle para isteyen ve vermeyince de darbeden oğlunu tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen D.N.K. ile oğlu O.K.K. (25), sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle D.N.K., yanındaki tabancayla oğluna peş peşe ateş etti. O.K.K., göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, D.N.K. aynı silahı başına dayayıp ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE ANNE VE BABASINI DARBETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, O.K.K.’nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darbettiği öne sürüldü. O.K.K.’nin son olarak 17 Şubat’ta aynı nedenle babası D.N. ve annesi F.K.'yi darbettiği, K. çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

DHA