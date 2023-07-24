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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00:22'de meydana gelen depremin derinliği ise 4.39 km olarak belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler kahramanmaraş deprem deprem oldu
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