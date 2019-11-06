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  4. 06 Kasım 2019 23:54

Kahramanmaraş'taki trafik kazası sonrası bıçaklı kavga

Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kahramanmaraş'ta Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma çabası polis tarafından engellendi.

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