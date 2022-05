Kahreden bir kadın cinayeti daha! Uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 42 yaşındaki genç kadının zanlının cinayeti hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı H.E.'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren M.A.'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı.

Yenişehir Mahallesi’nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan H.E., 7 yıl önce terzilik yapan M.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp kavga etti.

İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran H.E., M.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan M.A., kararın sona erdiği 6 Mayıs’ta H.E.’yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. H.E. kanlar içinde yere yığılırken, M.A. polisi arayarak “Karımı öldürdüm” dedi.

VURDU, BAŞINDA BEKLEDİ

Polis gelene kadar H.E.’nın başında bekleyen M.A., gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.E. ise hayatını kaybetti. H.E.’nın kardeşi D.E. da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi.

Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten D.E. “Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış” dedi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için H.E. ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden M.A. da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan H.E.’nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü’nce psikolojik destek verildiği belirtildi.

DHA