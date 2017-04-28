Kahreden tesadüf !

Aynı iş yerinde çalışan iki kardeşten biri işe giderken, diğeri işten dönerken motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, aynı iş yerinde gececi ve gündüzcü olarak çalışan iki kardeşin motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bozdoğan ilçesine bağlı Örentaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'a bağlı Haydere Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Kadriye Nural çiftinin iki çocuğundan birisi olan Ali Nural (30), komşusunun evinde çıkan yangının söndürülmesine yardım etmek isterken işe geç kaldı. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki mermer ocağında ağabeyiyle birlikte çalışan Özcan Nural (28) ise, köylerindeki yangını haber alınca sabah işten çıktıktan sonra mesaiye kalmayı kabul etmeyerek hızla köyüne doğru yola çıktı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından motosikletiyle yola çıkan Ali Nural ile yangının söndürüldüğünden haberi olmadığı için bir an önce köyüne ulaşmaya çalışan Özcan Nural’ın kullandığı motosiklet, Örentaht Mahallesi'ne 1 kilometre kala ana yolda kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin kazayı görmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Başından ağır yaralanan ağabey Ali Nural, Yatağan, Muğla ve son olarak Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaza yaptığını ve çarpıştığı kişinin ağabeyi olduğunu 24 saat sonra öğrenen Özcan Nural ise Nazilli’de yapılan ilk tedavisinin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağabeyinin ölümünden habersiz olan Nural’ın sol kolu ve bacağında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kız çocuğu babası Ali Nural’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Haydere Mahallesi'nde toprağa verildi.