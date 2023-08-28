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Karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı
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Denizli'de meydana gelen kazada karavan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pamukkale Mahallesi travertenler bölgesi yakınında bulunan yolda Y.K. hakimiyetindeki 20 LE ... plakalı hafif ticari araç, İ.M. kontrolündeki 14 ABU ... plakalı karavanla çarpıştı.

Kazada sürücüler dahil olmak üzere, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Civardaki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler yaralı karavan ticari çarpışma
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