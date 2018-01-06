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  4. 06 Ocak 2018 10:03

Kardeş kardeşe bunu yapar mı ?

Adana'da 55 yaşındaki İnci K., işbirliği yaptığı kişilerle düzenledikleri sahte evrakla, öz kardeşinin 280 bin lirasını aldı.

Kardeş kardeşe bunu yapar mı ?
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İnci K.,’nın kardeşi Soner Y.’a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlayının satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K., iddiaya göre, kadeşi Soner Y.’ı tehdit etmeye başladı.

SAHTE BORÇ BELGESİ DÜZENLEDİ

Ablasının tehditlerini aldırmayan Soner Y., tarlanını kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K., Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile işbirliği yaparak, sahte bir borç belgesi hazırladı.

Sahte mühür ve kaşelerin olduğu borç belgesini kardeşine yollayan İnci K., tehdit ettiği Soner Y.’ın 280 bin lirasını aldı. Belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, Maliye’ye giden Yonat, evrağın sahte olduğunu, adına hiç bir borç olmadığını öğrenince ablasından şikayetçi oldu.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İnci K. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

DHA

tarla , miras , dolandırıcılık , abla , kardeş
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