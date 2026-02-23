Kardeş ve kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!

Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki M.D., tartıştığı ağabeyi P.D.'yi (17) bıçaklayarak öldürdü.

Muğla Milas'ta aile içi kavga kanlı bitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kardeşler ve kuzenler birbirine girdi. M.D.’nin ağabeyi P.D.'yi bıçaklayarak öldürdüğü olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Gümüşlük Mahallesi 7’nci Çaltılık Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile ağabeyi P.D., kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi D.'yi bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan D., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. D., burada kurtarılamadı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA