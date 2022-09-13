Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti

Aksaray'da bir kişi, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Market işleten 4 çocuk babası Kemal E., kardeşi, 2 çocuk babası Kenan E.'nin işlettiği markete gitti. Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E., yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan E.'nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kenan E., olay yerinde yaşamanı yitirdi. Kenan E.’nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Kemal E., yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı.

DHA