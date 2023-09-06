Kayıp genç kapalı olan otelin odasında ölü bulundu

Balıkesir'de kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, devir işlemleri nedeniyle kapalı olan bir otelin odasında ölü bulundu.

Ayvalık ilçesinde yaşayan, geçici olarak beach club'ta çalışan ve askere gitmek için hazırlık yapan M.M., 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince M.'nin yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden M.'nin, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi. Ekipler, bu sabah otele baskın yaptı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada M.M.'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, M.'nin tabanca ile vurulduğu belirlendi.

M.M.’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA