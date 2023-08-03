Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber

Kayseri'de 13 gün önce kaybolan tıp fakültesi öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi E.A.T., 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden T. bir daha dönmedi.



T.'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişiden oluşan ekip T.'in bulunması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile bölgede tarama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında T.’in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.

T.’in cenazesi Yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA