Kepçe operatörünün feci ölümü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesine sıkışan kepçe operatörü feci şekilde can verdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran G., arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKAMADI

Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı G.'in üzerine düştü. Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı. Yanında yardım edecek kimse olmayan G., sıkıştığı yerden çıkamadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, G.'yi fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA