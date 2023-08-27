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  4. Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü

Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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