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Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

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Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

Antalya’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazası ile ilgili görülen mahkemede Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklandı.

Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı: 

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."
#antalya

Etiketler kepez belediye başkanı belediye başkanı Tutuklama gözaltı teleferik teleferik faciası
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