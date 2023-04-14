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  4. Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada

Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada

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Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 

Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.  Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Binanın çökme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. 

DHA

Etiketler kilis apartman deprem
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