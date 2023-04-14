Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada

AK Parti'den bir seçim müjdesi daha: Vatandaşlık maaşı geliyor!

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Sınır, mınır kalmadı!

Dünya yine güzel voleybolcu Zehra Güneş'i konuşuyor

Ünlü anketçi açıkladı: Muharrem İnce hangi partiden ne kadar oy alıyor ?