Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada
Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.
Binanın çökme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
DHA
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