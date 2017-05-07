Kız arkadaşını öldürmüştü ! Vasiyeti yerine getirildi

Bursa'da Hürriyet Anadolu Lisesinde önceki gün 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer Acarı sınıf içinde tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Canın organları 8 hastaya nakledilecek.

Bursa'da sınıfta kız arkadaşını öldüren liselinin organları 8 kişiye umut oldu. Olaydan sonra kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisinde duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden HASAN Canın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti. sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli sırası bekleyenler arasında eşleştirmelerin tamamlanması üzerine Hasan Can'ın kalp ve akciğerinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde iki hastaya, böbreklerinin İzmir ve Bursa'da iki hastaya, kornealarının Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya, karaciğerinin ise ikiye bölünerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki hastaya nakledilmesi için ekipler tarafından organlar ameliyatla alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Kayhan Sonkur, nakle aile ile birlikte karar verildiğini belirterek, şöyle dedi:"16 yaşında genç bir kardeşimiz hastaneye geldiğinde duran kalbi tekrar çalıştırılmıştı ancak tedavi süreci sonucunda beyin ölümü gerçekleşti ekiplerimiz tarafından yapılacak ameliyatla alınan organlar sekiz kişiye nakledilecek.Organ Nakli Koordinatörü Op.Dr. Timur Didinen, hastada bir kafa yaralanması olduğunu ve beyin ölümü gerçekleştiğini belirterek "Hem kendisinin vasiyeti hem de ailesi, çok yüce bir davranışta bulunarak organları bağışladılar, bu yavrumuzun organları sekiz kişiye can olacak dedi.

GENELKURMAY ÖZEL UÇAK TAHSİS ETTİ

Hasan Candan alınan kalp ve akciğerinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülmesi için Sağlık Bakanlığının Ambulans uçağı kullanılırken, Genelkurmay Başkanlığı ise karaciğerinin Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülmesi için Ankaradan Yenişehir Havaalanı'na askeri uçak gönderdi. Hasan Can, arkadaşını vurmadan önce WhatsApp grubunda yazdığı mesajda, Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım diye yazmıştı.