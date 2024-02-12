Kocaeli'de terör operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Kocaeli şehrinin Gölcük ve Körfez ilçelerinde PKK ve DEAŞ terör örgütlerine üye olduğu tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenlendi.

Kocaeli’nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a üye oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyona yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük ilçesinde PKK terör örgütü üyesi olan 1 kişi ile Körfez ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.