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Kocasını ve görümcesini uykuda öldürdü

Kocasını ve görümcesini uykuda öldürdü

Osmaniye'de bir kadın, kocası ve görümcesini uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. (27) ve görümcesi Ela U.'yu (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Gülten U. jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler osmaniye cinayet
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