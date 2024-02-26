  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi ile Anafartalar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ersin Ç.yönetimindeki 42 GAD ... plakalı okul servis minibüsü ile Necdet A.'nın idaresindeki kamyonet çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Çayır ve araçta bulunan 7 öğrenci ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Necdet A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler kaza konya yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga! Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga! 9 yaşındaki kızın ölümü intihar değil cinayet çıktı! 9 yaşındaki kızın ölümü intihar değil cinayet çıktı! Eve gelen hacizlerle ilgili emsal karar: Tazminat ödemek zorunda Eve gelen hacizlerle ilgili emsal karar: Tazminat ödemek zorunda Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Bu da sahte cinsel organla cinsel dolandırıcılık Bu da sahte cinsel organla cinsel dolandırıcılık Yine maden yine göçük! Yine maden yine göçük! Galatasaray'ın eski yıldızı ''döner kralı'' oldu; servetine servet kattı! Galatasaray'ın eski yıldızı ''döner kralı'' oldu; servetine servet kattı! DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı