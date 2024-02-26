Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi ile Anafartalar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ersin Ç.yönetimindeki 42 GAD ... plakalı okul servis minibüsü ile Necdet A.'nın idaresindeki kamyonet çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Çayır ve araçta bulunan 7 öğrenci ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü Necdet A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.