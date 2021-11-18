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Köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı

Köpeğe cinsel saldırı iddiasına gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir taş ocağında bekçilik yapan şahıs, köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., bölgedeki bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi salı günü gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler izmir bornova köpeğe tecavüz cinsel saldırı
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