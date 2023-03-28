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Korkunç anlar: Kaza sonrası kopan parmağı bulmak için seferber oldular

Korkunç anlar: Kaza sonrası kopan parmağı bulmak için seferber oldular
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Edirne'de gerçekleşen trafik kazası sonrası serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre; C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu ve soğuk poşete konularak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Etiketler serçe parmak trafik trafik kazası
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