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  4. 27 Temmuz 2017 23:53

Korkunç haber ! Polis memuru ve hemşire eşi...

Konya'da trafik polisi Serkan Çevik ile aynı yaştaki hemşire eşi Elif Çevik evde ölü bulundu. 2.5 yaşındaki kızları ise elbisesi kanlar içinde anne ve babasının cesedinin yanında bulundu.

Korkunç haber ! Polis memuru ve hemşire eşi...
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Konya'nın Cihanbeyli İlçesi’nde trafik polisi 27 yaşındaki Serkan Çevik ile aynı yaştaki hemşire eşi Elif Çevik, evde ölü bulundu. Çiftin 2.5 yaşındaki çocukları İkranur’un da elbisesi kanlar içerisinde anne ve babasının cesedinin başında bulunduğu belirtildi.

Olay, Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Cihanbeyli’de bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, yıllık izin için gittikleri Eskişehir’den geçen salı günü dönen hemşire kızı Elif Çelik ile polis memuru damadı Serkan Çevik’i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Özdemir, bugün de bir sağlık ocağında görev yapan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli damadı Serkan Çevik’e ulaşamayınca akşam saatlerinde evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren Özdemir, korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve damadına yatak odasında yerde kanlar içerisinde, torunu İkranur’u da anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlı olarak buldu.

Mustafa Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Çevik çiftinin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılanÿincelemede, Elif Çevik’in vücudunun çeşitli yerlerinde 6 kurşun yarası tespit edilirken, Serkan Çevik’in de başından vurulduğu belirlendi. Serkan Çevik’in beylik tabancası da cesedinin başında bulundu.

Serkan Çevik’in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duran polis ekipleri, çiftin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaline karşın da araştırlma başlattı. Çevik çiftinin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MİNİK KIZ DEDESİNE TESLİM EDİLDİ

 Minik İkranur’un kıyafetleri değiştirildikten sonra dedesi Mustafa Özdemir’e teslim edildi. İkranur Çevik’in, dedesinin kucağında olan bitenden habersiz, kendisine verilen meşrubatı içerek yaşananları izlemesi dikkat çekti.

Yaklaşık 4 yıldır Cihanbeyli’de görevli olan polis memuru Serkan Çevik’in, herhagi bir probleminin olmadığı belirtildi.

DHA

hemşire , polis , konya , ceset , çocuk
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