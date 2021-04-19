Koronavirüs nedeniyle önce bebeğini sonra hayatını kaybetti

Zonguldak Çaycuma'da yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü S. koronavirüs nedeniyle önce bebeğini sonrada tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü S., 2015 yılında Kemal S. ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

Bu esnada İstanbul’a yerleşen S., gebeliğinin 5. ayında korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı.



Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.