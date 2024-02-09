''Kuma getirme'' cinayetinde cezalar belli oldu

İngiltere'den memleketi Kayseri'ye gelip, 'eşinin üzerine kuma getirdiği' iddiasıyla dövülen, bu sırada kendisine saldıran kişiyi öldüren iş insanı 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat ederken "Ablamı aldattığı için korkutmak istedim" diyerek yaralayan akrabası da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan memleketi Kayseri'ye gelip, 'eşinin üzerine kuma getirdiği' iddiasıyla dövülen, bu sırada A.Ö.'ı öldüren iş insanı M.A. (53), 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat etti.

M.A.'ı, "Ablamı aldattığı için korkutmak istedim" diyerek yaralayan akrabası U.A. (31) da 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan U.A., halasının kızı ile evli olan ve İngiltere'de yaşayan ve burada market zinciri bulunan iş insanı M.A.'ın Pınarbaşı ilçesine geldiğini öğrendi. U.A., 8 Şubat 2022'de arkadaşı A.Ö. ile İngiltere'de 2'nci evliliğini yaptığını iddia ettiği M.A.'ın Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi'nde evine gitti. U.A. ve A.Ö., iş insanı M.A.'ı cop ve muşta ile darbetti. M.A. da yatak odasından aldığı tabanca ile A.Ö.'a ateş etti. A.Ö. hayatını kaybetti, U.A. kaçtı. U.A. tarafından vurulduğu iddia edilen M.A. da tedavi sonrası gözaltına alındı. U.A. ise Kayseri girişindeki uygulama noktasında yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık M.A. hakkında 'kasten öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. M.A.'ı darbeden akrabası U.A. hakkında da 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de olay yerinde yaptığı keşif sonrası M.A.'ı mevcut delil durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; M.A., U.A. ve taraf avukatları katıldı. Londra'dan tatil ve yatırım için memleketine geldiğini söyleyen M.A., "Beni cop ve muştayla dövdüler. Öldürmek istediler. Fırsatını bulup, yatak odasına kaçtım ve buradaki silahımla can havliyle ateş ettim" dedi. U.A. ise "Asla M.A.'ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ablamı aldattığı için korkutmak istedim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, U.A.'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, M.A. için de 'meşru müdafaa' hükümlerince beraat kararı verdi. (DHA)

DHA