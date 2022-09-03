AFAD'ın açıkladığı verilere göre Aydın'ın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.

Kuşadası'ndan bir deprem haberi daha geldi. Hafta boyunca depremlerle sallanan Kuşadası'nda bugün saat 15.02'de yeni bir deprem daha oldu. Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün AFAD, 3.7 olarak duyurdu.

Söz konusu deprem İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.