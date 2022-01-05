Kuzey Kutbu değil, Türkiye! Buzu sal yapıp nehirde böyle gezdi
Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen bir kişi görenleri şaşırttı
Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh nehrinde buzu sal gibi kullanan Burak Yıldız görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan Yıldız, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydetti.
Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.
Uzun bir süre buzdan sal üzerinde Çoruh nehrinde ilerleyen genç adam daha sonra kıyıya çıktı.
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