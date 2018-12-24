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  4. 24 Aralık 2018 16:57

Liseli öğrenciye tecavüz etti !

Kastamonu'da mantar toplamak için ormanlık alana götürdüğü öğrencisine tecavüz eden şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Liseli öğrenciye tecavüz etti !
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Kastamonu’da mantar toplamak için ormanlık alana götürdüğü lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 55 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçe merkezinde ikamet eden 55 yaşındaki R.G, birkaç ay önce mantar toplama bahanesiyle 16 yaşındaki lise öğrencisi Ş.G’yi ormanlık alana götürdü. Burada Ş.G. ile ilişkiye giren R.G, lise öğrencisiyle birlikte birkaç kez daha ormanlık alana gitti. Bunun üzerine ilçede bulunan esnaflar, olaydan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Emniyet güçleri, lise öğrencisi Ş.G’nin ifadesini alınca utanç verici olay ortaya çıktı.

Ardından emniyet güçleri, şüpheli şahıs R.G’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından R.G, çıkarıldığı Azdavay Adliyesince tutuklanarak Kastamonu Cezaevine konuldu. Olayla ilgili olarak Ş.G ise, uzaktan akrabası da olan R.G’den şikayetçi olmadı.

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