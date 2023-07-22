Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızın hayatını kararttı

İstanbul Küçükçekmece'de, 16 yaşındaki genç kız, evinin önünde oturduğu sırada maganda kurşununun gözüne isabet etmesi sonucu sol gözünü kaybetti.

Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K. (16) ve teyzesi Z.B., evinin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu. H.K., nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden H.K.'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

"HAYALLERİ VARDI HOSTES OLACAKTI"

Anneannesi M.B., "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu." dedi.

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

Genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Z.B., "Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride" diye konuştu.

"ŞU ANDA HİÇ BİRŞEY GÖREMİYORUM, 3 AMELİYATA DAHA GİRECEĞİM"

16 yaşındaki H.K. ameliyatı sonrası hastane odasında açıklamalarda bulundu. H., "Teyzemle kapımızın önünde oturuyorduk. 3 el silah sesi duydum, tam teyzeme dönüp 'Bir şey mi patlatıyorlar' diye soracaktım. Dördüncü seste kurşun gözüme isabet etti. Bilincim kayboldu, 'üstümü başımı kim ıslattı' diyerek kendime geldiğimde her taraf kandı" dedi.

"Şu anda hiçbir şey göremiyorum, 3 ameliyata daha gireceğim" diyen genç kız, "Kurşun hala gözümde, ölme riskim de çok yüksekmiş. Doktorlar ucu ucuna kurtulduğumu söyledi" diye konuştu.

Bir gözünün görmediğini diğer gözünde ise görme kaybı olduğunu ifade eden H.K., yetkililere seslendi.

POLİS BİR KİŞİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak 17 yaşındaki U.A.E.'yi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA