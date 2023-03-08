Malatya'da 6 katlı bina çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 6 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu belirtti. Şahin, tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
DHA
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