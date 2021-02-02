Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu çektiği ortaya çıktı

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Z.'nin bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Z. (22), Neşet D. (24) ve Serkan Z. (23) yer alıyor. Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet D., "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Z. de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşyor.

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Z.'nin bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Z. ile Neşet D.'nin cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Z.'nin cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Z.'nin üzerine doğru olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Z.'nin Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.

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