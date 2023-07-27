Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.
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