Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Çarıkbozdağ Mahallesi mevkiinde saat 10.55 sıralarında başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ile karadan, 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.