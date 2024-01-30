Marmara Denizi'nde deprem!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.57 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Bursa ve Yalova gibi çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi.